Polícia Civil fecha ponto de drogas comandados por dois jovens e uma adolescente de 14 anos, em Rio Brilhante

Um jovem, de 20 anos, foi preso pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação, na manhã dessa quinta-feira (13). Um outro rapaz, de 21 anos, também respondeu por posse ilegal de arma. O caso aconteceu em Rio Brilhante, cidade distante 161km de Campo Grande.

A operação teve inicio após a fuga do indivídio de 20 anos, durante monitoramento de uma Boca de Fumo, no bairrro Catulino Rodrigues. O suspeito foi preso logo depois em uma residência localizada no bairro Nova Rio Brilhante. Junto com ele, também no imóvel, foram encontrados um jovem de 21 anos, portando uma arma de fogo, e uma adolescente de 14 anos com envolvimento no tráfico de drogas. No local foram encontrados entorpecentes, balanças de precisão, munições e uma moto com identificação alterada.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Rio Brilhante