Polícia Civil fecha “boca de fumo” e prende em flagrante jovem de 18 anos por tráfico de drogas

A Polícia Civil prendeu em flagrante um Jovem de 18 anos, na manhã desta terça-feira, suspeito de tráfico de drogas na cidade de Ribas do Rio Pardo a 97 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a Polícia, há mais de semanas, policiais da Seção de Investigações Gerais, investigava o suspeito de manter um ponto de venda de drogas no bairro São Joaquim. Ao realizar diligências na região a equipe da polícia percebeu intenso movimento de pessoas entrando e saindo da residência onde o rapaz foi preso.

Ao abordar um dos indivíduos que saia do local, a polícia encontrou porção de pasta base de cocaína no boné do rapaz que, segundo a polícia, confessou ter adquirido a droga no local investigado.

Após confirmação do cliente, a equipe do SIG entrou na casa e encontraram um adolescente de 16 anos. Após buscas no imóvel, os agentes localizaram várias pedras de pasta-base de cocaína homiziadas nos buracos dos tijolos das paredes, pesando 6,05 gramas, além de um tablete de maconha, pesando 28,90 gramas.

Ainda, foram apreendidos vários petrechos para o tráfico, tais como sacolas picotadas, papel filme, tesoura, faca com resquício de entorpecente, bem como cerca de R$ 300,00 em dinheiro trocado.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante, por tráfico de drogas, e levado à Delegacia, onde permanecerá à disposição da justiça. Por fim, quanto à adolescente e ao pretenso usuário de drogas, eles foram ouvidos e liberados.