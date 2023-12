Polícia Civil encontra ossos humanos de mulher desaparecida em Rio Brilhante

Na última segunda-feira (11), a Polícia Civil de Rio Brilhante/MS encerrou uma longa investigação sobre o desaparecimento de Nayara Maria da Silva, de 27 anos, com conclusões impactantes. Nayara foi vítima de homicídio qualificado, e o autor desse crime foi identificado e indiciado.

Em setembro de 2022, durante as investigações, uma ossada humana foi encontrada dentro de uma fossa de 1,5 metros de profundidade em uma residência no bairro Antônia de Souza Barbosa, em Rio Brilhante/MS. Suspeitava-se que fosse Nayara, desaparecida desde dezembro de 2021. O exame antropológico realizado pelo IML de Dourados confirmou que se tratava de uma ossada humana feminina com características compatíveis com Nayara.

A investigação avançou com a obtenção de informações sobre o suposto pai biológico de Nayara, localizado em Campina Grande/PB. Com o apoio da Superintendência de Polícia Científica da 2° Região de Campina Grande, o material genético do homem foi coletado e enviado ao Instituto de Análises Laboratoriais Forenses de Mato Grosso do Sul. O sequenciamento do DNA confirmou que ele era o pai biológico da ossada humana encontrada em 2022.

Juntamente com outros elementos de prova, como o reconhecimento de pertences pessoais por uma tia da vítima, a polícia concluiu que a ossada pertencia a Nayara. As diligências investigativas revelaram que E.R.A., de 57 anos, teria tirado a vida de Nayara devido a um desentendimento relacionado a drogas. Ele foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil e ocultação de cadáver.

E.R.A. está detido em Rio Brilhante por outro homicídio ocorrido em 2021 e uma tentativa de homicídio em 2022. Ele negou as acusações em seu interrogatório policial.

Com informações da Depac