Polícia Civil e Militar de Naviraí realiza 3 prisões em flagrante por crimes de violência doméstica

As forças policiais de Naviraí reforçaram seu compromisso com a segurança e o bem-estar das vítimas de violência doméstica ao realizar três prisões em flagrante relacionadas a casos de ameaças e descumprimento de medidas protetivas. A ação coordenada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou nas detenções de R.J. S. (40 anos), V.D.B (26 anos) e W.S.O (24 anos), todos envolvidos em situações de violência doméstica que exigiram intervenção imediata.

Ameaça com facão e desacato

R.J. S., de 40 anos, foi detido em flagrante pela Polícia Militar após ameaçar sua esposa com um facão de aproximadamente 45 cm de lâmina. O agressor resistiu à prisão e ainda desacatou e ameaçou os policiais militares que intervieram. Após ser contido, ele foi encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher de Naviraí (DAM), onde teve sua prisão em flagrante ratificada pelas autoridades policiais, respondendo pelos crimes de ameaça no âmbito doméstico, ameaça contra os policiais, resistência e desacato.

foi emitido em flaragnte pela policia militar apos ameaçar sua

Perseguição e descumprimento de medida protetiva

V.D.B, de 26 anos, também foi preso em flagrante após uma ação conjunta entre policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher e da Delegacia Regional de Polícia Civil. A vítima denunciou que seu ex-convivente a estava perturbando ligando para seu local de trabalho e proferindo ameaças. Além disso, o agressor utilizava transferências irrisórias via pix acompanhadas de mensagens ofensivas. O indivíduo teve sua prisão decretada pelas autoridades policiais por perseguição e descumprimento de medida protetiva.

Descumprimento de medida protetiva e resistência

Por fim, W.S.O., de 24 anos, foi detido pela Polícia Militar por descumprir medida protetiva. O jovem, usuário de drogas, teria cometido violência doméstica contra seus idosos genitores. Após ser notificado por oficial de justiça sobre as medidas protetivas em favor da mãe, o agressor foi afastado do lar. No entanto, ele retornou à residência dos pais logo após a saída da oficial de justiça. A Polícia Militar agiu rapidamente, detendo o infrator e levando-o à DAM, onde sua prisão em flagrante foi ratificada pelo crime de descumprimento de medida protetiva.

Compromisso com a justiça e a segurança

Os três indivíduos permanecem sob custódia e aguardam a realização das audiências de custódia, reforçando a determinação das forças policiais de Naviraí em garantir a aplicação da lei e a proteção das vítimas de violência doméstica. As ações coordenadas entre a Polícia Civil e a Polícia Militar evidenciam o compromisso contínuo em criar um ambiente seguro para todos os cidadãos, ressaltando a importância de coibir comportamentos violentos e assegurar a justiça para as vítimas.

Com informações da Depac