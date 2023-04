Polícia Civil divulga números de desaparecidos e pede ajuda da população

De 1.833 pessoas desaparecidas em Mato Grosso do Sul, 733 casos foram resolvidos no ano de 2022 pela Delegacia Especializada de Homicídios (DEH). Os números estatísticos foram divulgados na manhã de hoje (20), pela Polícia Civil.

Segundo o delegado titular da Delegacia Especializada de Homicídios (DEH), Carlos Delano, muitos desses casos são resolvidos nos primeiros dias. “Aproximadamente, 95% desses casos, são fechados nos primeiros 10 dias. Até porque, 51% está englobado a patologias mentais e essas pessoas acabam entrando em contato com os familiares ou pessoas próximas”, relatou.

Delano explica que o registro do boletim de ocorrência é de extrema importância para entender o perfil da pessoa e o que ela desenvolveu, antes de ocorrer o seu desaparecimento. “O registro do boletim de ocorrência, faz a gente compreender o perfil da pessoa e o que realmente aconteceu momentos antes do fato. Esses dados são de grande importância para que possamos iniciar rapidamente uma investigação e localizar o desaparecido.

Segue abaixo os números de desaparecidos em 2022:

*casos em cor em azul, são os resolvidos/ solucionados.

Com objetivo de diminuir o número de casos e buscar soluções com políticas públicas, o delegado relata que o registro é de extrema importância para que os casos sejam rapidamente solucionados e pede ajuda a população. “ Aquela regra de 24 horas, ela não existe. Caso aconteça algo diferente, procure a polícia imediatamente e faça o registro. Quando a Polícia Civil é alertada, rapidamente acionados os órgãos competentes e iniciamos uma investigação”, relatou.

