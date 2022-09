Polícia Civil deflagra operação para desarticular rede criminosa que causou prejuízo a produtores rurais

Com o auxílio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) e da Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abigeato (DELEAGRO), a Polícia Civil deflagrou, na manhã de hoje (26), a Operação Lagarta Elasmo que busca desarticular uma rede criminosa que vem causando prejuízos a produtores rurais de Mato Grosso do Sul.

As investigações da força tarefa DEFRON/DELEAGRO identificaram um movimentado “Mercado” de produtos adquiridos por meios criminosos e reinseridos no mercado formal pela quadrilha. Na manhã de hoje (26) foi cumprida a busca para localização de eletrônicos e documentos que foram roubados.

Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão sendo dois na cidade de Dourados, um em Maracaju, um em Ipezal – distrito de Ivinhema, e oito na cidade de Assis – SP.

As buscas têm como objetivo a reunião de prova da atividade da rede criminosa bem como a posterior identificação dos destinatários finais dos produtos roubados. Até agora, já foram identificados outros alvos, cumpridos mandados de busca e prisão no estado do Mato Grosso do Sul (Maracaju) e em São Paulo. Na casa de um dos suspeitos foram recuperadas antenas GPS que eram usadas para o mapeamento da propriedade de produtores rurais.

O nome da Operação, Largata Elasmo, diz respeito à uma praga agrícola que pode causar consideráveis perdas de produtividade nas safras.

