Polícia Civil de MS prende quatro suspeitos e apreende 50kg de maconha em operação

Uma operação da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), resultou na prisão em flagrante de quatro indivíduos e na apreensão de 50kg de maconha. A ação policial ocorreu no Jardim Itatiaia, em Campo Grande-MS, na noite da última terça-feira, 29 de agosto, como parte da operação denominada SULMaSSP.

Os quatro suspeitos, todos do sexo masculino e com idades entre 20 e 28 anos, foram detidos em decorrência da investigação que se iniciou com a abordagem de um motociclista transportando 2kg de maconha com fins de tráfico de drogas. O detido forneceu informações cruciais sobre o local onde havia adquirido a droga, levando os investigadores até a residência suspeita.

As equipes de policiais monitoraram a residência indicada e, posteriormente, um veículo que saiu do local, realizando a abordagem no Jardim Itatiaia. No interior do veículo, os policiais encontraram outros três indivíduos, que estavam transportando aproximadamente 3kg de maconha com o propósito de comercialização.

Questionados sobre a origem da droga, os suspeitos informaram que na residência de onde saíram havia uma mala contendo mais tabletes de maconha. Os policiais, agindo com agilidade, se dirigiram ao endereço indicado e efetuaram a apreensão de mais drogas, além de quatro balanças de precisão.

Os quatro suspeitos foram levados para a sede da DENAR, onde foram formalmente autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação policial da DENAR destaca o compromisso das autoridades em combater o tráfico de drogas e desmantelar organizações criminosas envolvidas nessa atividade ilícita.

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul reforça a importância da colaboração da comunidade no combate ao narcotráfico. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números: (67) 99995-6105 (WhatsApp) ou (67) 3345-0000.

Com informações da Depac