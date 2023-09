Polícia Civil de Dourados prende homem acusado de ameaçar ex-companheira e atual namorado com ajuda do PCC

A Polícia Civil de Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, através da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), efetuou a prisão de R.C.S.S., de 25 anos, nesta quarta-feira, 30 de agosto. O homem foi detido sob a acusação de ameaçar sua ex-companheira e seu atual namorado, com a agravante de ter envolvido integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) no ato criminoso.

Segundo informações das autoridades policiais, o acusado teria solicitado a intervenção do PCC para ameaçar e amedrontar as vítimas, levando a um caso que chocou a comunidade local.

O episódio tomou um rumo ainda mais inusitado quando a mulher, acompanhada da equipe de investigação da DAM/Dourados, recebeu uma chamada no aplicativo de mensagens WhatsApp, intitulada de “Tribunal do Crime”. Durante a ligação, as vítimas foram submetidas a um “julgamento” improvisado, onde negaram qualquer ato de traição, alegando que a mulher já estava separada do autor.

O julgamento fictício teve um desfecho surpreendente, com um dos interlocutores determinando que a sentença para os envolvidos seria proferida no dia anterior, às 13 horas.

Diante do grave incidente, as autoridades policiais não mediram esforços e empreenderam diligências incessantes para localizar e capturar o autor das ameaças. Foi então que uma descoberta intrigante surgiu: R.C.S.S. já se encontrava detido no Presídio Semiaberto de Dourados, cumprindo pena por outros delitos.

A equipe de investigação prontamente se dirigiu ao estabelecimento prisional, efetuando a captura e condução do acusado. R.C.S.S. foi preso em flagrante delito pelo crime de ameaça, no contexto de violência doméstica. As autoridades policiais representaram pela conversão da prisão em preventiva, visando a garantir a segurança das vítimas e coibir futuras ameaças.

Com informações da Depac