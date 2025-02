Homem foragido do Pará é encontrado e vai preso por homicídio qualificado em Dourados

Nesta sexta-feira (14), um homem identificado como K. B. S. S. (23), foragido da Justiça do Estado do Pará foi preso no Distrito de Indápolis, município de Dourados, polo crime homicídio qualificado.

O sujeito foi encontrado na propriedade rural onde o indivíduo trabalhava há aproximadamente quatro meses na função de tratorista. Ele era investigado pela Polícia Civil do Pará como o condutor da motocicleta utilizada no assassinato de Gustavo Dalagustinho, ocorrido em 22 de outubro de 2023. Na ocasião, dois homens chegaram em uma motocicleta, e o garupa efetuou diversos disparos contra a vítima, que morreu no local. O crime teria sido motivado por uma dívida de R$ 400 mil reais que a vítima devia.

As investigações apontam que pelo menos sete pessoas estiveram envolvidas no crime, incluindo dois policiais militares paraenses, que já estão presos sob suspeita de terem sido os mandantes. O atirador também foi capturado, e outro envolvido foi morto em confronto com a Polícia Militar do Mato Grosso, no município de Juína, no final do ano de 2024.

No momento da prisão, K. B. S. S. Após a captura, ele foi encaminhado à delegacia para as providências cabíveis e permanece à disposição da Justiça. O mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Altamira/PA.

A DEFRON solicita apoio da população para que para denúncias sejam feitas pelo telefone (67) 996337982. O serviço funciona 24 horas por dia.

A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), munida com informações de inteligência da Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA-NAI-Altamira).