Polícia Civil captura homens com mandados de prisão preventiva

Em ação coordenada executada nesta quarta-feira (15), pela Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios (DEH) e da Delegacia de Laguna Carapã, foi capturado um cidadão de 33 anos, que responde a um processo por tentativa de homicídio junto à 2.ª vara do tribunal do júri de Campo Grande. Na casa deste homem havia uma pistola calibre 22 com quinze munições. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de posse de arma de fogo de uso permitido

Coordenadamente, em Laguna Carapã-MS, outros dois réus do mesmo processo por tentativa de homicídio da 2.ª vara do tribunal do júri de Campo Grande, foram capturados por policiais da Delegacia de Polícia daquela cidade, em fazenda na área rural do município. Eles têm 29 e 33 anos de idade.

Os presos serão encaminhados ao sistema penitenciário, onde estarão à disposição do Poder Judiciário.