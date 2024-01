Polícia Civil apura assassinato de professor de educação física em Paranhos

O profissional de educação física, Igor Tavares dos Santos, 26, foi morto com vários tiros em uma área de lazer, por volta da meia-noite de sábado (13) para domingo (14), em Paranhos, na fronteira com o Paraguai.

Segundo A Gazeta News, Igor e um grupo de amigos estavam em uma área de festa quando teria chegado um indivíduo, supostamente usando capuz, e disparado várias vezes contra o professor. Sendo alvejado, segundo a perícia, por pelo menos cinco disparos de pistola calibre 9mm.

Outros dois jovens que estavam próximo a Igor, um de 23 e outro de 28 anos, também acabaram feridos com disparos. Eles receberam atendimento médico emergencial no Hospital Municipal em Paranhos, posteriormente foram encaminhados para um hospital com maiores recursos médicos na cidade de Ponta Porã, porém não corriam maiores riscos.

Segundo a delegada Dra. Alana Tíssia Lima Santos, ainda não existem informações oficiais sobre a motivação do crime, a Polícia Civil está empenhada nas investigações, vai passar a ouvir testemunhas e espera elucidar o caso em breve.

Uma equipe da Polícia Científica da Unidade Regional de Perícia e Identificação de Amambai esteve no local realizando os levantamentos técnicos.

O assassinato de Igor Tavares, que era lotado na Sejel (Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer) da Prefeitura de Paranhos, sendo inclusive treinador e chefe de delegações esportivas do município em competições estaduais e nacionais, chocou o meio esportivo e toda a população de Paranhos.