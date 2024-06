Polícia Civil apreende mais de meio milhão em anabolizante e produtos contrabandeados

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Mundo Novo e Eldorado, apreendeu neste domingo (16), um veículo carregado com produtos contrabandeados do Paraguai. O carro Fiat Toro estava sendo conduzido por um homem de 23 anos de idade.

Segundo apurado, a Delegacia de Mundo Novo recebeu a informação de que um carro em atitude suspeita estaria parado às margens da estrada que dá acesso ao Porto Isabel. Os policiais civis foram até o local indicado e abordaram o condutor.

Em vistoria no automóvel, foram localizados diversos volumes contendo anabolizantes, telefones celulares, cigarros eletrônicos e um rádio comunicador. Diante disso, o autor, a mercadoria, e o veículo foram encaminhados para a Delegacia.

O total de produtos apreendidos ultrapassa o montante de meio milhão. Além disso, o carro estava com placas falsas e ao consultar pelo número do chassi, verificou-se que havia sido furtado/roubado em Londrina-PR, em 21 de abril de 2023.

O autor irá responder por receptação; descaminho; desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação; falsificação, corrupção e adulteração ou alteração de produtos destinado a fins terapêuticos ou medicinais adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente; contrabando e adulteração de sinal identificador de veículo.

A ocorrência foi registrada na ocorrência na Delegacia de Mundo Novo e a autoridade policial plantonista determinou a catalogação de todos os produtos apresentados, para imediato encaminhamento à Delegacia de Polícia Federal de Naviraí, com atribuição para lavratura do auto de prisão em flagrante, em razão da matéria (crimes de competência da Justiça Federal).

Lista de itens que foram apreendidos: 01 veículo fiat/toro; 02 aparelhos de telefone, marca Xiaomi redmi; 01 aparelho de celular, marca Xiaomi, poco 65; 01 radio comunicador marca baofeng; 340 caixas de vaper v150 com 5 unidades cada, de diversos sabores; 02 aparelhos de celular marca iphone , modelo 13; 27 aparelho de celular marca Xiaomi redmi 13 c; 08 aparelho de celular marca Xiaomi redmi c 67; 26 aparelho de celular marca Xiaomi redmi c 53; 05 aparelho de celular marca Xiaomi redmi c 51; 60 aparelho de celular marcaXiaomi note 50; 15 aparelho de celular marca Xiaomipoco x6 pro; 06 aparelho de celular marca xaiomi note 13 pro; 55 aparelho de celular marca Xiaomi note 12; 10 aparelho de celular marca Xiaomi note 12 5g ; 12 aparelho de celular marca Xiaomi note 13 pro 5g; 460 unidades de sustan; 300 unidades de testoviron; 30 unidades de textex; 10 unidades de estanozol; 60 unidades de parabolan; 150 unidades de drostanolona propionato; 50 unidades de testenat depot; 50 unidades de testoterona propionato; 200 unidades de deland; 90 unidades de ief -lr3; 15 unidades de primobolan; 20 unidades de masteron; 158 unidades com 5 frascos cada de comprimidos diversos; 90 unidade de deca durabolin; 12 unidades de dextrosa polvo; 75 cartelas aproximadamente de oxandroland; 25 cartelas aproximadamente de oxitolano; 50 cartelas aproximadamente de androlic; 25 cartekas aproximadamente de oxitoland; 25 cartelas aproximadamente de clembotenol; 100 ampolas de durateston; 01 unidade de koba 1500mg; 150 cartelas aproximadamente de brontel; 05 unidades de susololic; 10 unidades de nppgen 100; 05 unidades de somatropin; 20 unidades de primobolic; 40 unidades de testo p; 50 unidades de boldenone; 20 unidades de stanozoland depot 50 mg; 10 unidades de finaplix 10 ml; 280 unidades de testoviron 10ml; 30 unidades de bolbabolic; 10 unidades de d-bol; 25 unidades de fenilpropionato de nandrolona ; 25 unidades de enantato metenolona 100mg – 10mg; 30 unidades de stanozolol 50 mg, 10mg; 30 unidades de undecilenato de boldenona; 20 unidades de metandrostenolona 10 mg landerlan; 33 unidades de texto p – 150 mg; 04 unidades de trenanbolic enanthate 200 mg; 10 unidades de tenbolone acetate 10/100mg; 05 unidades de nanbolic ph; 50 unidades de acetato de trembolona 10 ml/100mg; 20 unidades de propionato de drostanilona 100mg/10ml; 30 unidades de cipionato de testosterona; 20 unidades de b-blend; 100 unidades de sales de testoterona 10ml/250mg; 50 unidades de propuionato de testoterina 100mg/10ml; 100 unidades de decanoato de nandrolona 200mg/10ml; 25 unidades de enantato de metenolona 100mg/10ml; 15 unidades de stanozol 50mg/10ml; 100 unidades de stanozol; 270 unidades de sales de testoterona; 40 unidades de acetato de trembolon; 130 unidades de enantato de testoterona 10ml/100mg; 600 unidades de enantato de testoterona 10ml/250mg e 150 unidades de propionato de drostanolona 100 mg/10ml.

