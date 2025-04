Polícia Civil apreende mais de 6 mil celulares sem nota fiscal em Dourados

A Polícia Civil apreendeu mais de 6 mil aparelhos celulares sem documentação oficial em Dourados, cidade localizada a 230 km de Campo Grande. A apreensão ocorreu na tarde de segunda-feira (28), mas só foi divulgada pelas autoridades nesta quarta-feira (30).

Os aparelhos estavam escondidos dentro de um caminhão equipado com um compartimento refrigerado oculto, junto a produtos alimentícios. A ação foi conduzida pela DEFRON (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), nas dependências de uma empresa de abate e processamento de carne suína, localizada às margens da BR-163.

De acordo com informações divulgadas, os agentes receberam denúncias sobre uma carga

suspeita que teria como destino o estado de Goiás. No local, os policiais encontraram 175 caixas contendo celulares de diversas marcas e modelos. Os aparelhos estavam ocultos em uma câmara fria, entre paletes de carne suína embutida. O valor estimado da carga ultrapassa R$ 10 milhões.

A suspeita é de que a carga pertença a uma organização criminosa que utiliza veículos refrigerados para o transporte ilegal de mercadorias. As autoridades também investigam a possível ligação entre o carregamento e o crime de lavagem de dinheiro associado ao tráfico de drogas.

O caminhão foi apreendido e encaminhado à unidade policial. Já os produtos alimentícios permaneceram na sede da empresa e não foram alvo de apreensão.

As investigações continuam.

Fonte: Policia CIivil

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram