Homem e mulher são presos levando carga de descaminho na BR-060 em Campo Grande

Na manhã da última quarta-feira (19), por volta das 9h, um veículo transportando mercadorias de descaminho foi abordado na BR-060, saída para Sidrolândia. Um homem de 31 e uma mulher de 22 anos de idadeacabaram presos.

Os suspeitos encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia (DEPAC/CEPOL).

A abordagem aconteceu após uma denúncia anônima informando que um Ford Focus preto, com vidros escurecidos, trafegava em alta velocidade e apresentava a carroceria baixa, indicando possível transporte de carga irregular.

A carga foi apreendida pelo Grupo de Operações e Investigações (GOI) da Polícia Civil, que montou um ponto de observação na rodovia e abordou o veículo antes do trevo de Sidrolândia, em frente a uma secadora de sementes.

Durante a vistoria, os investigadores localizaram pacotes fechados contendo perfumes, armações de óculos e aparelhos eletrônicos, como um iPad e um notebook da Apple. Diante da constatação do crime de descaminho, o veículo e seus ocupantes foram encaminhados à base do GOI para averiguação detalhada.

O flagrante foi feito pela Polícia Civil e o material apreendido foi encaminhado para a Receita Federal.

