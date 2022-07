Polícia autua homem por maus-tratos ao deixar galos confinados e doentes

A Polícia Militar Ambiental autuou um homem em R$ 6 mil na tarde de ontem (27). O motivo seria maus tratos a galos que estavam no quintal no bairro Senhor Divino, no município de Coxim. Segundo a PMA, os animais estavam confinados, em um péssimo local, e doentes.

O proprietário estava criando galos índio, uma raça de galo doméstico(Gallus gallus domesticus) desenvolvida no Brasil através de seleção artificial. A falta de cuidados teria ocasionado inclusive óbitos dos bichos.

A equipe policial foi acionada por vizinhos que já haviam percebidos os maus-tratos. Ao chegarem no local, verificaram a existência de doze galos Índios. Os animais eram mantidos em pequenas baias de alvenaria, extremamente apertadas, com restrição de movimentos, privação de luz solar e circulação aérea inadequada, o que, por si só, caracteriza-se maus-tratos.

Alguns animais apresentavam diversos ferimentos na cabeça, peito e pernas. Além disso, eles estavam mutilados, com as esporas cortadas.

O infrator (29), residente no local, foi autuado administrativamente e multado em R$ 6.000,00 por maus tratos a animais. O autuado também responderá por crime ambiental de maus-tratos, com pena de três meses a um ano de detenção. Os animais foram resgatados e serão encaminhados para o atendimento veterinário.

