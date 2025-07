Polícia apreende veículo furtado com cigarros contrabandeados e prende dois indivíduos na MS-060

Também foram encontrados no carro, óculos e cigarros eletrônicos

Na manhã desta quarta-feira (23), dois ocupantes de um veículo foram presos por transportar cigarros e outros produtos contrabandeados em um veículo furtado na MS-060 entre Campo Grande e Sidrolândia.

O veículo foi abordado por volta das 5h45, após informações obtidas por denúncia de que o automóvel, um Citroën/C3 preto possuía registro de furto qualificado no Estado do Rio Grande do Norte em maio deste ano.

Na fiscalização, foram localizadas diversas mercadorias de origem estrangeira como, uma grande quantidade de cigarros paraguaios, duas bolas de pneus, óculos e cigarros eletrônicos, todos sem documentação fiscal ou aduaneira.

Os dois indivíduos foram presos e levados com os materiais apreendidos e os aparelhos celulares à sede da Polícia Federal em Campo Grande.

A operação foi realizada pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

