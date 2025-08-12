Polícia apreende motocicleta com numeração adulterada após anúncio em rede social

Suspeito de 29 anos foi levado à delegacia; veículo passará por perícia para identificar dono

Após monitoramento de anúncios em redes sociais, a Defurv (Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos) localizou, na tarde de segunda-feira (11), uma motocicleta com indícios de adulteração. O veículo estava anunciado para venda e levantou suspeitas dos investigadores.

Os policiais identificaram o anunciante e foram até a residência dele. No local, constataram que o chassi, o bloco do motor e a placa haviam sido modificados. O homem, de 29 anos, foi conduzido à Defurv para prestar esclarecimentos.

A motocicleta foi apreendida e será submetida a perícia. Caso seja possível recuperar a numeração original, o veículo será devolvido ao proprietário legítimo.

