Polícia apreende drogas e prende suspeito em operação no bairro Fariza Zaguir, em Três Lagoas

Homem admitiu vender entorpecentes havia dois meses; motocicleta usada nas entregas também foi recolhida

Um homem acabou preso em flagrante na manhã do último domingo (31) em Três Lagoas, após uma ação da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar. A ocorrência foi registrada por volta das 11h50, durante patrulhamento de rotina, quando os policiais decidiram abordar o suspeito.

Na revista pessoal, foram encontradas duas porções de maconha e uma quantia em dinheiro. Confrontado, o homem admitiu que atuava no comércio de drogas havia cerca de dois meses, em conjunto com outro comparsa.

Os militares seguiram então até a casa do suspeito, localizada na rua Fariza Zaguir. No local, apreenderam mais 11 porções de maconha e uma motocicleta Honda Titan prata, que segundo a polícia era utilizada para realizar entregas do entorpecente.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com a droga e a moto apreendida.

