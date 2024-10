Polícia apreende carro carregado com 230 kg de cocaína em Ponta Porã

Policiais da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) aprenderam 230 kg de cocaína, avaliados em R$ 6 milhões, em Ponta Porã, a 313 km de Campo Grande, na fronteira com o Paraguai. A apreensão ocorreu após os agentes desconfiarem de um SUV T-Cross com vidros escuros e aparentemente com excesso de peso, nesta segunda-feira (7).

O carro transitava pela Avenida Brasil em velocidade elevada, e possuía película de escurecimento. O veículo foi abordado, e um condutor, de 38 anos, tentou fugir a pé, mas foi contido.

Dentro do SUV, os policiais localizaram caixas com 201 tabletes de cocaína, tanto no porta-malas quanto nos bancos. O homem foi preso e levado para a Denar. Além da droga, foram apreendidos dinheiro, celulares, comprovantes de depósitos e transferências bancárias.