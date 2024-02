Polícia apreende carga de cocaína avaliada em R$ 4 milhões

Uma significativa apreensão de drogas ocorreu na noite de segunda-feira (19) em Corumbá, quando militares da 18ª Brigada de Infantaria de Pantanal confiscaram cerca de 163 quilos de cocaína. A operação teve lugar na “estrada do lixão”, área próxima à fronteira com a Bolívia, durante um patrulhamento de rotina. O veículo abordado, um Volkswagen Paraty, era conduzido por um boliviano de 29 anos.

Durante a inspeção, os militares encontraram diversos tabletes de cocaína, totalizando aproximadamente 163 quilos, distribuídos em cinco sacolas no porta-malas do carro. O condutor admitiu que transportava a carga para Corumbá, mas não revelou a origem da droga nem os detalhes do destino final.

O indivíduo, juntamente com o veículo e a droga apreendida, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Corumbá para as medidas legais cabíveis. A ação conjunta contou com a coordenação da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul.

Estima-se que o prejuízo ao narcotráfico seja de aproximadamente R$ 4 milhões, representando a maior apreensão realizada pela 18ª Brigada de Infantaria de Pantanal desde o início da Operação Ágata Fronteira Oeste II, iniciada em novembro de 2023.