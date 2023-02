Polícia apreende caminhão que transportava 163 quilos de cocaína

Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreenderam 163 quilos de cocaína e prendeu o homem que transportava a droga, na tarde desta sexta-feira, dia 03 de fevereiro, próximo à cidade de Água Clara, em Mato Grosso do Sul.

Os tabletes de droga foram localizados em um compartimento oculto de um caminhão Ford/F-4000, abordado por policiais rodoviários federais, no km 143 da rodovia BR-262. O veículo era conduzido por um homem, que disse não saber da existência da droga.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal em Três Lagoas.

