Polícia apreende 784kg de maconha em Ponta Porã

Mais uma apreensão de drogas foi realizada pela Polícia Civil de Ponta Porã, na fronteira como Paraguai, em uma operação para cumprir um mandado de prisão pendente contra um homem de 29 anos, condenado por tráfico de drogas.

Além do mandado de prisão o indivíduo era monitorado, suspeito de operar um esquema de drogas em uma residência situada no bairro Residencial Ponta Porã 1.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram dois veículos estacionados, um deles sendo uma caminhonete que chamou a atenção, por ter sinais de adulteração. Por esse motivo os policiais entraram na residência, e encontraram dentro do veículo, fardos contendo maconha.

A caminhonete estava com restrição por furto/roubo ocorrido no Estado do Rio Grande do Sul. Além das drogas, foram apreendidas uma balança, fita adesiva e sacos plásticos utilizados para embalar entorpecentes.

Na Delegacia, a droga foi pesada, totalizando 784kg. Foram conduzidas para a delegacia, duas menores, ligadas ao indivíduo alvo da operação. Segundo apurado, o homem teria ordenado que essas menores fossem ao local para averiguar a movimentação policial.

Além da apreensão da caminhonete, outro veículo encontrado na residência foi recolhido pela polícia.

Com informações da Polícia Civil.

