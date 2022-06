Sargento de MS é assassinado pelo enteado, após tentar matar namorada

Um sargento da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul morreu neste domingo (19), após se envolver em uma briga com a namorada e o filho, na cidade de Rondonópolis (MT). De acordo com informações do G1 Mato Grosso, a vítima foi atingida no peito por um disparo de arma de fogo.

Segundo informações da polícia, os tiros foram disparados pelo enteado do militar. Ainda conforme o boletim de ocorrência, o sargento passou a noite ingerindo bebida alcoólica com a namorada em uma casa noturna de Rondonópolis. Ao retornarem para a casa da mulher, o policial teve uma crise de ciúmes e atirou no pé da namorada.

Ao presenciar a briga de casal, o filho da vítima entrou em luta corporal com o policial, momento em que ocorreu o disparo.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local, encontrou as vítimas caídas ao chão e a namorada do militar ferida no pé.

O filho da mulher foi detido e encaminhado à 1º Delegacia de polícia onde foi lavrado o flagrante de homicídio.

Segundo a polícia local, as testemunhas serão ouvidas e a conclusão do caso sairá em 10 dias.