Pneus ilegais: centros automotivos são alvos da Polícia Federal

A Polícia Federal e a Receita Federal do Brasil, deflagraram na manhã desta terça-feira (28/11), a operação Wrong Tires, com para combater a comercialização ilegal de pneus. As equipes cumpriram mandados de buscas e apreensão em três centros automotivos: em um galpão e na residência dos proprietários das empresas, em Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Federal, os pneus eram importados do Paraguai, estocados em um armazém situado na capital sul-mato-grossense e, em seguida, distribuídos a empresas pertencentes ao mesmo grupo para fins de comercialização.

A investigação apurou também que os pneus são transportados um dentro do outro, técnica conhecida como “bola de pneus”, o que causa deformações em suas estruturas e compromete a segurança na utilização.

Diante da qualidade inadequada, verificou-se que os pneus carecem de garantia e não apresentam informações sobre sua origem, o que representa um risco para a segurança tanto do motorista quanto de terceiros.

A entrada irregular de mercadorias acarreta consequências adversas na receita tributária, prejudicando as operações comerciais devido à competição desleal no setor econômico. Essa prática permite estabelecer preços diferenciados no mercado ao comercializar produtos de origem duvidosa.

O nome da operação, em tradução livre, significa “pneus errados”.

Com informações da Polícia Federal.