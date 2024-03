PMs envolvidos em confusão que acabou com homem baleado são transferidos para o interior

Quatro dos policiais militares envolvidos na confusão em um bar localizado no Bairro Santo Antônio, que terminou com um homem baleado na noite do dia (21), foram transferidos para o interior. O policial responsável pelo tiro foi preso.

A decisão de transferência, assinada pela sub-comandante da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), Coronel Neidy Nunes Barbosa, foi publicada no Diário Oficial do Estado na segunda-feira, dia (25).

Dos quatro, três trabalhavam em Campo Grande e um em Fátima do Sul. Dois irão para Sonora, um para Coronel Sapucaia e o último residirá em Sete Quedas.

Guilherme passou por custódia no último sábado, dia (23), e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

Em uma Nota enviada ao O Estado online a PMMS informa que o procedimento administrativo para investigação da conduta dos militares envolvidos no respectivo caso está em andamento. Da mesma forma, acompanhamos e seguimos as apurações conduzidas pela Polícia Civil sobre a ocorrência.

Assim, de modo a preservar os policiais, afastando-os de suas funções originais, e ainda atuando de modo a auxiliar em necessidades do serviço policial militar existentes nos municípios citados, os policiais foram movimentados para novas unidades.

