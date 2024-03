Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Desafio do Beto

Quem tem o apoio da máquina política sempre leva uma grande vantagem em uma disputa eleitoral, quanto a isso não há contestação, mas muitas vezes só isso pode não ser tudo para vencer uma eleição e os exemplos são muitos ao longo da história política do Estado. Ricardo Bacha, em 1998; Edson Giroto, em 2012 e até mesmo Levy Dias, em 1994, são fortes exemplos de que contar com o empenho de quem está com a chave do cofre, não garante a eleição e esse passa a ser o desafio do deputado federal, Beto Pereira, candidato do PSDB a prefeito de Campo Grande.

Transformar o apoio político que amealhando nesta pré-campanha em votos será o grande desafio do deputado, que já foi prefeito de Terenos e venceu as eleições para deputado estadual e federal. Ele já conta com um batalhão de vereadores e um exército de partidos para buscar uma vitória, que o transformaria no primeiro tucano eleito prefeito de Campo Grande. Tempo e dinheiro, pelo jeito ele vai ter de sobra para viabilizar o projeto eleitoral que pode levá-lo a ter aspirações ainda maiores.

De saída

O comentário no fim de semana era de que o deputado federal, Dagoberto Nogueira dificilmente continuará no PSDB para a disputa eleitoral de 2026. Entre o MDB e o PSB estariam os possíveis destinos do parlamentar que não deve retornar ao PDT.

Aproximação

Agora que perdeu o embate dentro do PSDB, o grupo político ligado ao prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes pode acabar se aproximando do senador Delcídio do Amaral, buscando uma composição para a disputa da prefeitura.

Solidariedade

Diante das dificuldades de alojar Marquinhos Trad no MDB, uma alternativa que o ex-governador André Puccinelli vai oferecer ao ex-prefeito de Campo Grande, que pretende concorrer a uma vaga na Câmara Municipal é ele entrar no Solidariedade, partido que hoje Puccinelli controla e onde filiou seu filho André Puccinelli Junior.

Em baixa

Por enquanto apenas o deputado Lucas de Lima, do PDT pode manter a tradição dos últimos 20 anos com o eleitor de Campo Grande elegendo um deputado estadual no exercício do mandato. Pouca gente, no entanto, acredita que ele enha a manter a candidatura a prefeito.

Oposição

O presidente da Câmara de vereadores de Campo Grande, Carlão Borges, vem tentando conter o ímpeto da bancada de oposição que deseja formalizar um bloco para partir para cima da prefeita Adriane Lopes (PP). O máximo que conseguiu até momento foi um compromisso de que se espera pelo fechamento da janela partidária.

Só em julho

O deputado estadual Paulo Duarte disse ter ouvido do pré-candidato tucano a prefeito de Campo Grande, Beto Pereira que o nome do vice será definido somente nas proximidades das convenções em julho. O partido de Duarte, o PSB, está na briga pela vaga com Carlão Borges.

Meninos eu vi

O conselheiro João Leite Schmidt tentava viabilizar sua candidatura ao Governo do Estado para ser oposição ao candidato do MDB, Wilson Martins, que busca retornar ao cargo que já tinha exercício logo após a divisão do Estado, na primeira eleição depois da redemocratização do país. O então deputado, Franklin Mashrua ao ver a candidatura de Schmidt naufragar fez o seguinte comentário

– “Se o cofre voltar para as mãos desse grupo do MDB vai ser difícil recuperar.”

“Eu tenho projeto de concorrer a vereador” Marquinhos Trad, ex-prefeito de Campo Grande (Sem partido)

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: