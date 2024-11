PMR prende motorista transportando carga de mais de 2 toneladas de maconha na MS 379, em Dourados.

Equipe do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR, do BPMRv (Batalhão da Polícia Militar Rodoviária) prendeu, nessa sexta-feira (22), um indivíduo que transportava grande quantidade de maconha escondida em uma carga de bagaço de cana-de açúcar.

Os policiais militares rodoviários reforçavam o policiamento e as fiscalizações, por volta das 6h, no âmbito da Operação Força Total da PMMS, quando realizaram abordagem a um caminhão bitrem, conduzido por homem de 44 anos, transportando carga de bagaço de cana-de-açúcar para o estado de São Paulo.

Durante inspeção no semirreboque, os policiais observaram que haviam fardos escondidos em meio à carga, sendo que ao verificarem, constataram se tratar 2 toneladas de maconha. Nesse momento, o condutor admitiu que pegou o caminhão em um posto de gasolina em Dourados e receberia o valor de R$ 3 mil para levar a droga até a cidade de Campinas (SP).

Diante dos fatos, o autor recebeu voz de prisão em flagrante, sendo encaminhado para a delegacia, juntamente com o veículo e a droga, sendo o prejuízo ao crime estimado em R$ 5,5 milhões.

