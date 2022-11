PMA prende pai e filho por furto de gado

A Polícia Militar Ambiental de Coxim prendeu na noite de ontem (7) dois homens que estavam abatendo e carneando gado à margem do rio Taquari, em uma fazenda na região conhecida como Caronal, no município de Corumbá. Com eles foram apreendidos dois veículos, barco e motor de popa.

Os policiais receberam denúncias de que um pescador profissional conhecido da cidade, fora visto abatendo e carneando uma vaca.

Em uma região próxima ao centro da Coxim, a equipe que esperava em terra abordou o denunciado e seu filho em dois veículos marca VW/Golf, acoplada a um deles, uma carreta de transporte de embarcação, contendo um barco com motor de popa marca Mercury Marine de 50 HPs. Dentro do veículo havia a carne da vaca abatida ainda com couro, embora tenha sido retirada a marca de identificação.

Segundo os infratores, o animal estava atolado à margem do rio Taquari e foi abatido com uso de faca e machado.

A marca de identificação fora retirada da vaca e jogada em local desconhecido. Afirmaram ainda que retiraram a vaca furtada da embarcação, no porto da antiga Colônia de Pescadores na área urbana e passaram para o veículo. Os veículos, a carreta, barco, motor e a carne foram apreendidos. Segundo as denúncias, os infratores há tempos praticavam este tipo de crime e vendiam a carne na cidade.

A PMA deu voz de prisão aos infratores, de 46 e 24 anos, residentes em Coxim, e os encaminhou, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil da cidade, onde eles foram autuados em flagrante por crime de furto do gado.

