PMA autua homem em R$ 2,4 mil por pescado ilegal

A Polícia Militar Ambiental de Dourados autuou um pescador em R$ 2,4 mil e apreendeu mais de 87 kg de peixes além do veículo que eles eram transportados. No porta-malas do utilitário, havia pescado da espécie cachara, transportados ilegalmente.

As apreensões e multas fazem parte da Operação Pesca Legal , que tem o objetivo de prevenir a pesca predatória no Estado.

O infrator não possui nenhuma documentação de origem dos peixes e ainda havia exemplares abaixo da medida permitida. Ele afirmou que recebeu os peixes de uma embarcação boliviana. Foram apreendidos o pescado e o veículo.

Ele foi autuado administrativamente e multado em R$ 2.440,00. O homem também responderá por crime ambiental, com pena prevista de um a três anos de detenção. O pescado será doado para a instituição filantrópica.

Operação Pesca Legal

A pesca é uma atividade econômica importante no MS, que movimenta empregos e renda, tanto a pesca amadora como a profissional. Por essa razão, o Estado possui uma das políticas de pesca mais restritivas do Brasil.

Uma das maiores preocupações da Polícia Militar Ambiental é justamente em relação à pesca predatória. Portanto, a Operação Pesca Legal busca fiscalizar o uso de petrechos com grande poder de depredação de cardumes como as redes de pesca, anzóis de galho e espinheis. Dessa forma, a presença das equipes, pode impedir que pescadores armem os equipamentos ilegais.

