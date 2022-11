PMA autua em R$ 10 mil pescadores que estavam com peixes vivos em um tambor

A Polícia Militar Ambiental de Campo Grande prendeu em flagrante e autuou em R$ 10 mil dois pescadores, na noite de ontem (8). Eles estavam com peixes vivos capturados em piracema. Os animais estavam em tambores para futuramente serem usados em piscicultura.

Os policiais receberam denúncias de que infratores estariam praticando pesca durante este período proibido e retirando peixes vivos no rio Aquidauana, da região da Ponte do Grego, no município de Terenos. Além disso, informaram que os peixes eram enviados para fora do Estado.

Dessa forma, os Policiais resolveram revezar os trabalhos no rio na região da denúncia e em bloqueios nas estradas, no intuito, não só de deter os denunciados, mas outros que se arriscassem a praticar pesca no período proibido de Defeso. A equipe abordou dois dos denunciados, de 32 e 46 anos, no km 10, em um veículo VW Amarok.

Na carroceira, foram encontrados dois exemplares de peixes da espécie cachara, pesando cerca de 8 kg, vivos em um tambor de 500 litros com oxigênio. Inicialmente, os infratores, residentes em Coxim, um revendedor e um trabalhador rural braçal, alegaram que estavam capturando matrizes de peixes para piscicultura e apresentaram uma nota fiscal, constando exemplares de pintado e não cachara.

Como não havia a licença ambiental e nem a Guia de Transporte Animal (GTA) da IAGRO, para a captura e transporte de matrizes vivas, os pescadores foram autuados administrativamente e multados em R$ 5.080,00 cada um. O pescado será doado para instituições devolvido ao rio depois de periciado.

