PM registra 57 prisões e apreende 68 quilos de drogas em agosto em Corumbá e Ladário

Relatório mensal do 6º Batalhão também aponta 574 pessoas abordadas, 220 veículos fiscalizados e 107 ocorrências registradas

O 6º Batalhão da Polícia Militar apresentou o balanço das atividades realizadas em agosto de 2025 nas cidades de Corumbá e Ladário. De acordo com o levantamento, 57 pessoas foram presas em flagrante e outras oito acabaram detidas em cumprimento a mandados judiciais.

As operações resultaram ainda na apreensão de 68 quilos de drogas, nove armas brancas e uma arma de fogo. Três veículos furtados ou roubados foram recuperados. No total, 574 pessoas foram abordadas e 220 veículos passaram por fiscalização.

Durante o mês, a unidade registrou 107 ocorrências policiais, envolvendo diferentes tipos de crimes. O balanço é divulgado de forma periódica, reunindo os principais dados das ações da corporação.

