PM apreende carga de eletrônicos e perfumes sem nota fiscal em distrito de Itamarati

Mercadorias de origem paraguaia foram encontradas em carro estacionado irregularmente; Receita Federal assumiu apreensão



Um carro carregado com produtos oriundos do Paraguai e sem qualquer documentação fiscal foi apreendido pela Polícia Militar no distrito de Nova Itamarati, durante patrulhamento da Operação Saturação realizado na quinta-feira (24). A abordagem aconteceu na região da Vila Secador, zona rural de Ponta Porã.

O veículo, um VW Voyage branco, estava estacionado de forma irregular sobre a calçada de uma lanchonete, o que chamou a atenção dos policiais. Ao se aproximarem, os agentes notaram duas caixas lacradas no banco traseiro. Pouco depois, três pessoas saíram do estabelecimento e se apresentaram como responsáveis pelo automóvel e pela carga.

Dentro das caixas estavam relógios, baterias de celular, dois aparelhos celulares, perfumes, pulseiras e até um robô aspirador. Nenhum dos itens possuía nota fiscal, o que caracteriza infração à legislação aduaneira.

Diante da situação, os policiais conduziram o veículo e os envolvidos ao Grupamento da Polícia Militar de Itamarati. Após conferência e listagem dos produtos, a equipe entrou em contato com a Polícia Federal, que orientou a entrega da carga e do automóvel à Receita Federal, onde o caso será analisado e os procedimentos legais, adotados.

