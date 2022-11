Pistoleiro que atirou em mecânico disse a polícia que receberia R$ 15 mil pelo crime

Foi preso na tarde de ontem (21) no município de Alto Araguaia (MT), o pistoleiro contratado para matar um mecânico de 40 anos, na cidade de Costa Rica, a 327 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi ferida a tiros na cabeça, no dia 12 deste mês.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime estava planejado pelo menos dois meses pelo mandante, que pagaria ao pistoleiro R$ 2.400. Conforme divulgado pelo site O Correio News, o autor contratado receberia depois do homicídio mais R$ 15 mil pelo crime. Segundo informações do delegado Caio Ducatti, o crime foi motivado por desavença trabalhista entre mandante e a vítima.

Ainda de acordo com as investigações, o autor é um empresário no município, conheceu o mandante do crime em uma clínica, quando veio a cidade para realizar um tratamento de reabilitação. Após o crime, o empresário foi encontrado morto em sua fazenda três dias depois do crime e a Polícia Civil registrou o caso como suicídio.

“O mandante prestava serviços comunitários: ele foi preso há quatro anos por porte ilegal de arma de fogo aqui na região. O executor, preso hoje, também estava internado nessa clínica para fazer tratamento contra dependência”, explica o delegado.

O autor do crime tem mais de 60 condenações e teve prisão preventiva decretada pela Polícia Civil.

Atentado ao mecânico no dia 12 deste mês.

O atentado aconteceu por volta do 12h40, quando a vítima seguia em sua motocicleta na rua Onze de Outubro com a Rua Francisco Martins, quando foi ferido a tiros. O autor fugiu em seguida sentido a Chapadão do Sul.

Familiares disseram a Polícia Civil que desconheciam qualquer desafeto do mecênico com alguém. A vítima foi socorrida pela sua esposa até o hospital da cidade e depois encaminhado para Santa Casa devido à gravidade dos ferimentos

De acordo com o último boletim médico divulgado pela Santa Casa, o mecânico segue internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) em estado grave, mas segue em estável. Segundo os médicos, os tiros atingiram a cabeça e a região cervical da vítima, tendo vários focos de sangramento e inchaço cerebral.

Uma das lesões no olho esquerdo é irreversível e causou cegueira no mecânico. A vítima está em coma, intubado e respira com ajuda de aparelhos.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.