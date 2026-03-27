Pintor é preso por assediar três vítimas e praticar atos obscenos em obra, em Dourados

Um pintor, que não teve suas informações divulgadas, foi preso após acusação de importunação sexual dentro de uma obra. O caso aconteceu na tarde desta ultima terça-feira (24) foi bairro Vila Progresso em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande. Ao total são três vitimas, ambas auxiliares de limpeza no local.

Segundo informações do boletim de ocorrência, agentes da GM (Guarda Municipal) foram acionados no local para averiguar uma denuncia realizada na obra. No local, o técnico responsável pelo processo de construção informou aos guardas que três funcionarias haviam relatado ter sofrido assédio pro um dos trabalhadores de pintura.

Diante disso, a Patrulha Maria da Penha assumiu o atendimento e realizou o acolhimento das vítimas. Conforme os relatos, os episódios de assédio ocorriam no período da tarde e incluíam atos libidinosos repetidos, como gestos obscenos, exposição do órgão genital e masturbação no ambiente de trabalho, causando constrangimento, medo e humilhação.

Uma das vítimas informou que o autor passava diversas vezes no seu setor em que ela trabalhava e ficava mexendo o órgão genital por cima da roupa. A segunda relatou que o autor havia saído do banheiro com o pênis exposto, se masturbando e dizendo coisas de cunho sexual. Já a terceira, afirmou que ainda naquela manha o homem já havia lhe dirigido comentários inadequados e repetido gestos obscenos.

O suspeito então foi encontrado, preso e encaminhado para a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher). Durante a ação, foi necessário o uso de algemas devido aos comportamentos alterados do individuo. O caso agora segue sob investigação e será analisado pela Polícia Civil, que deve adotar as medidas legais cabíveis.

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