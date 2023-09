Piloto abandona helicóptero em propriedade rural e foge da polícia

Um helicóptero de modelo Robinson R44, foi abandonado pelo piloto em uma propriedade rural de Naviraí, a 364 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Tá Na Mídia Naviraí, a aeronave de cor azul, foi abordada pelo grupamento aéreo, próximo a cidade de Querência do Norte (PR). Ao avistar os policiais, o piloto manobrou o helicóptero e conseguiu fugir sentido Naviraí.

Diante da gravidade, equipes da Polícia Federal foram acionadas. Outras equipes da segurança como a Força Tática, Bope, Batalhão de Choque e a Polícia Rodoviária Federal, também foram acionados para realizar buscas terrestres atrás do piloto, que fugiu após estacionar o helicóptero na propriedade rural.

A aeronave foi encontrada, na zona rural, há 15 quilômetros de Naviraí. Ela estava sem combustível e praticamente nada no seu interior. Os policiais realizaram buscas pela região, mas o piloto não foi encontrado.

A aeronave foi encaminhada à Polícia Federal. O caso segue em investigação.

