PF realiza Operação Forfait em Iguatemi para investigar compras de votos durante as eleições municipais

Durante uma investigação de compra de voto nas eleições municipais em Iguatemi, a Polícia Federal apreendeu R$ 62 mil, dois celulares e uma pistola legalizada.

A Operação Forfait, coordenada pelo Ministério Público Eleitoral, teve como objetivo combater a repressão de crimes eleitorais que teriam sido praticados por um candidato residente no município.

Conforme informações da Polícia Federal, uma das técnicas de compra de votos utilizada pelo candidato era o oferecimento de combustíveis para que os eleitores apoiassem a candidatura dele.

Os locais apontados como sido utilizados para cometer os crimes foram investigados pelos policiais, afim de coletarem provas, que serão analisadas e farão parte do inquérito policial.

