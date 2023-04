PF prende um homem e apreende mais de meia tonelada de maconha

A Polícia Federal prendeu um homem e apreendeu, na tarde de terça-feira (25), mais de 500kg de maconha. Além do entorpecente, foi apreendida uma arma de fogo. O caso aconteceu próximo ao trevo com a Rodovia MS 386, em Ponta Porã, divisa com o Paraguai.

Os policiais federais realizavam uma fiscalização de rotina. Eles abordaram um veículo e, durante buscas no carro, foram encontrados cerca de 550kg de material análogo à maconha, além de um revólver calibre 32 com diversas munições.

O motorista foi preso em flagrante delito pelos crimes de tráfico internacional de drogas e de arma de fogo.