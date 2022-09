PF prende mulher com quase 24 kg de droga no Aeroporto

A Polícia Federal prendeu em flagrante uma brasileira, de 21 anos, que transportava quase 24 kg de maconha. A prisão ocorreu no Aeroporto Internacional de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

Após fiscalização de rotina, uma equipe da Polícia Federal identificou a droga dentro da bagagem que ia ser despachada para o Estado de São Paulo. Ela negou que sabia da existência da droga.

A mulher foi conduzida à Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã/MS e poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.

