PF mira mulher que aliciava menores para repassar dinheiro falso no comércio

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (5) a Operação One Quarter com o intuito de combater crimes de dinheiro falso e corrupção de menores. A ação resultou no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão na cidade de Bataguassu, a 341 km de Campo Grande.

Durante as diligências, os policiais federais encontraram 1kg de cocaína e R$10 mil em espécie, o que levou à prisão em flagrante de um indivíduo.

As investigações policiais iniciaram-se com duas notícias de crime, nas quais identificou-se o envolvimento de uma mulher em suposta atuação criminosa.

A investigada aliciava adolescentes para que introduzissem em circulação notas falsas no comércio local, saindo-se, assim, impune. Como forma de pagamento, os adolescentes recebiam 1/4 do troco da operação de compra e venda.

Com informações da Polícia Federal.