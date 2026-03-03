PF faz operação contra venda de cigarros eletrônicos ilegais e encontra fábrica clandestina na Capital

Mandados foram cumpridos em tabacaria e em galpão usado para produção irregular de carvão para narguilé

A venda de cigarros eletrônicos contrabandeados levou a Polícia Federal a cumprir mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (3), em Campo Grande. A ação, batizada de Operação POD, teve como alvo uma tabacaria da Capital e um galpão onde funcionava, de forma irregular, uma fábrica de carvão para narguilé.

Segundo as investigações, os dispositivos eletrônicos fumígenos (DEF), conhecidos como cigarros eletrônicos, eram de origem estrangeira e teriam entrado no Brasil sem o devido desembaraço aduaneiro. A comercialização ocorria na cidade, mesmo com restrições sanitárias e regras específicas para esse tipo de produto no país.

Durante as diligências, os policiais também identificaram em um galpão a produção clandestina de carvão para narguilé. A atividade, conforme apurado, era realizada sem autorização dos órgãos competentes e sem atender às exigências legais e ambientais.

Materiais foram apreendidos e passarão por perícia. Os responsáveis podem responder por contrabando e por outros crimes que venham a ser confirmados no andamento do inquérito.

A investigação continua para identificar todos os envolvidos e dimensionar o volume de produtos comercializados de forma irregular na Capital.

