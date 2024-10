PF faz operação contra crimes previdenciários em Mato Grosso do Sul; desvio foi de R$ 6 milhões

Com senha de servidor, grupo fraudava previdência em Campo Grande

A Polícia Federal em Mato Grosso do Sul deflagrou a ‘Operação Server’ nesta quinta-feira (31), em Campo Grande. A operação visa combater fraude na concessão de benefícios previdenciários, com o uso de senha/matricula de servidor público na Capital. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos, apurando 54 pensões – um desvio de R$ 6 milhões em fraude no INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) .

Segundo a PF, a operação os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Campo Grande. Os materiais apreendidos serão levados à sede da PF.

Na quinta-feira passada (24), a PF do Piauí também identificou esquema em que documentos pessoais de titulares fictícios ou de falecidos eram usados para realização de prova de vida e saques indevidos de benefícios do INSS.

Os criminosos também agrupavam e transportavam idosos falsários até as agências bancárias para efetuar os saques indevidos dos benefícios.

Foi possível identificar 314 benefícios atrelados ao esquema, sendo que em 108 desses já foi confirmada fraude. O montante do prejuízo efetivado ao INSS referente aos saques indevidos totaliza mais de R$ 10 milhões. A operação, ainda, evitou desvios de recursos públicos na ordem de R$ 44 milhões.

A operação contou com a participação de oito policiais federais e de servidor da CGINP. Recebeu o nome de Server devido à participação de um servidor público do INSS.

