PF desarticula organização criminosa que recrutavam jovens na fronteira

Equipes da Polícia Federal (PF) de Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande, desarticulou na manhã de hoje (12), uma organização criminosa que recrutavam jovens para transportar entorpecentes do Paraguai a cidades de Santa Catarina (SC). A operação Última Onda, tem objetivo de reprimir o tráfico internacional de drogas na região de fronteira.

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão nas cidades catarinenses de Balneário Camboriú, Rio do Sul e São Bento do Sul, todos os municípios localizados em Santa Catarina (SC).

