PF deflagra Operação Grande Família contra tráfico internacional de drogas em Corumbá

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (23), a Operação Grande Família, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas, com atuação na cidade de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. A ação contou com o apoio da Receita Federal e teve como alvo um grupo composto por membros de uma mesma família, suspeito de transportar cocaína da Bolívia para diversas cidades brasileiras.

As investigações tiveram início em 2023, após a prisão em flagrante de integrantes do grupo e a apreensão de cerca de 50 quilos de cocaína. A partir da análise do caso, a Polícia Federal identificou uma rede estruturada de transporte de entorpecentes, com rotas que partiam da fronteira boliviana e se ramificavam pelo território nacional.

Na operação desta sexta-feira, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara Federal de Corumbá. Durante a ação, foram recolhidas mídias com conteúdo digital, que agora serão submetidas a análises periciais. O objetivo é identificar outros integrantes e possíveis ramificações da organização criminosa, além de aprofundar a apuração sobre as estruturas logísticas e financeiras utilizadas pela quadrilha.

A Operação Grande Família reforça a atuação integrada das instituições federais no combate ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de dinheiro, especialmente em áreas de fronteira. Corumbá é uma das principais portas de entrada para entorpecentes vindos da Bolívia, o que tem exigido maior presença e ações de inteligência das autoridades brasileiras na região.

