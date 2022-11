PF deflagra operação de combate ao tráfico internacional de indígenas

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (29), a Operação Ceuci Mirim, com o objetivo de desarticular organização criminosa que praticava o tráfico de indígenas (maiores e menores de idade).

Os criminosos recrutavam indígenas das aldeias situadas nos municípios de Paranhos, Coronel Sapucaia, Aral Moreira, Amambai, Antônio João, dentre outras, para trabalharem em lavouras de maconha no Paraguai, sobretudo no Departamento de Amambay/PY, em condições análogas à escravidão.

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, sendo três no município de Paranhos/MS, dois em Aral Moreira/MS, e os demais em Tacuru/MS, Amambai/MS e Antônio João/MS. A ação contou com a colaboração da FUNAI de Ponta Porã/MS e região.

As investigações foram realizadas por uma Equipe Conjunta de Investigação Brasil –Paraguai, formada pela Polícia Federal, Ministério Público Federal, Fiscalia do Paraguai e Polícia Nacional do Paraguai.

Como os crimes foram cometidos, em sua maioria, já em território estrangeiro (Paraguai), o cumprimento das medidas de busca e apreensão tem por finalidade angariar provas da prática do crime de tráfico de pessoas, tipificado nos artigos 239 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

