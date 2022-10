PF deflagra operação contra tráfico de drogas na Capital

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (6), a Operação Carona Inimiga, nos municípios de Amambai e Campo Grande. O objetivo é o combate ao tráfico de drogas na região.

As investigações iniciaram após ocorrências de prisões em flagrante por tráfico de drogas, nas quais os traficantes se utilizavam de carros de transporte por aplicativo para levar entorpecentes do Paraguai até Campo Grande. A partir disso, a droga era encaminhada para outros estados do Brasil, como São Paulo e Mato Grosso.

Em uma das apreensões, foi identificado que os criminosos encontraram anúncios de transportes ofertados em grupo de rede social, os quais foram utilizados pelos traficantes transportar uma pessoa com drogas em suas bagagens em julho/2022.

Com o avanço das investigações, foi possível identificar o envolvimento de pessoas residentes em Campo Grande e Amambai. Em razão disso, a Justiça Federal expediu 3 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão temporária.

As buscas resultaram na apreensão de documentos, drogas e aparelhos eletrônicos.

Com informações da Polícia Federal.

