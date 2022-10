PF cumpre mandados de busca e apreensão contra comercio ilegal de arma

Equipes da Polícia Federal em conjunto com o Exército Brasileiro cumpriram na manhã de hoje (14), sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Maracaju e Campo Grande com objetivo de reprimir o comércio ilegal de armas de fogo. Ninguém foi preso na nesta operação de hoje.

De acordo com a PF, a ação foi denominada como Operação Oplá que tem o objetivo de reprimir o comercio ilegal de arma de fogo desviadas de possíveis CACs (caçador, atirador e colecionador), clube de tiro e armeiros, as quais, segundo as investigações, estariam em nome de interpostas pessoas laranjas que serviriam para o uso por parte de organizações criminosas dedicadas a práticas de crimes violentos, como roubos a comércios, bancos e até tomada de cidades.

Segundo informações policiais, a ação de hoje foi um aprofundamento relacionado à prisão em flagrante realizada no dia 4 de outubro, quando culminou na prisão de um homem, que possui autorização para transportar armas. Com ele, além de 3 pistolas 9mm, 4 fuzis, munições, coletes balísticos, foram encontradas também identificações falsas da Polícia Civil, dentre outros materiais.

A Justiça Estadual expediu 07 (sete) mandados de busca e apreensão, que estão sendo cumpridos em Campo Grande/MS e Maracaju/MS.

O nome da operação é de origem grega (όπλα) e significa armas.

