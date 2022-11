PF cumpre mandados de busca e apreensão em operação sobre o tráfico de drogas

Equipes da Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã de hoje (24), em Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande, a operação “Self-Portrait”, que cujo objetivo elucidar esquema de tráfico de drogas no município que faz fronteira com a Bolívia.

De acordo com a PF, a investigação teve início em fevereiro deste ano, após apreensão de quase 150 quilos de cocaína em um caminhão que estava saindo de Corumbá. Com o aprofundamento dos trabalhos foi possível constatar o envolvimento de outras duas pessoas que também são investigados em outra apreensão de 125 quilos de cocaína, ocorrida em abril de 2022.

Uma grande quantia de Dinheiro e munições foram apreendidos pelos agentes da Polícia Federal que ainda estão em diligências pelos bairros de Corumbá.

O nome da operação, Self-Portrait, é uma referência por conta de uma imagem encontrada durante investigação que relaciona pessoas captadas nessas novas investigações de drogas apreendidas na operação.

Polícia Federal de Corumbá destaca que mantém um canal de denúncia aberta para população através do e-mail [email protected] e pelo telefone (67) 99202-8240. Caso saiba de informações sobre este ou outros casos de competência da PF entre em contato, o sigilo é garantido.

