Pescador é preso por porte ilegal de pistola com numeração raspada

Um pescador foi preso, na tarde de ontem (31), pela Polícia Militar Ambiental por porte ilegal de arma de fogo e munições. Além disso, ele foi autuado em R$ 2 mil por pesca ilegal. Os Policiais abordavam pescadores no rio e ouviram disparos. A equipe dirigiu-se para o local do barulho e abordou uma embarcação com três pescadores.

Na embarcação foi encontrada uma pistola marca Taurus calibre 380, carregada com cinco munições, pertencente ao pescador, que não possuía documentação, até porque a numeração da arma estava raspada, fato que agrava o crime.

A arma e as munições não possuíam documentação e foram apreendidas. O infrator, residente em Campo Grande, recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Miranda, onde ele foi autuado em flagrante por crime de porte ilegal de arma

Por estar com a numeração raspada, a pena para esse crime é de dois a seis anos de reclusão. O pescador está preso e passará por audiência de custódia.

PESCA ILEGAL

Com relação à pesca, nem o infrator preso com a arma e nem um dos seus companheiros (28), também residente em Campo Grande, possuíam a licença de pesca obrigatória, fato que se caracteriza como infração administrativa ambiental. Os infratores foram autuados administrativamente e foram multados em R$ 1.000,00, cada um. Duas carretilhas com varas foram apreendidas. O outro pescador estava com a licença ambiental.

