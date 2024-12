Perturbação do sossego e violência doméstica lideram ocorrências de novembro no Estado

O Ciops (Centro Integrado de Operações de Segurança) divulgou nesta semana o levantamento do número de atendimentos realizados pelo Copom (Centro de Operações Policias-Militares) e COCB (Comando de Operações do Corpo de Bombeiros Militar), por meio dos telefones de emergência 190 e 193 em Campo Grande.

Conforme os dados, a Polícia Militar recebeu 31.177 ligações, elencadas como: 397 tentativas de trote; 6 elogios; 5.900 pedidos de informação; 253 uso indevido e 533 ligação errada. O balanço também revela que foram geradas 8.234 ocorrências, sendo 1.508 de perturbação do sossego, 1.357 de violência doméstica, 1.006 de vias de fato e 1.025 de abordagens.

Na PM, o dia de maior demanda foi o sábado, cuja média foi de 357 ocorrências, e a menor demanda ocorreu às terças-feiras, que registrou média de 194 ocorrências. O levantamento mostra também que o horário com maior demanda para a Polícia Militar foi entre 22h e 23h.

Já o Corpo de Bombeiros Militar teve 6.499 chamadas ao 193 registradas em novembro, destacando-se 2.103 pedidos de informações, 262 tentativas de trote e 7 elogios.

Não houve registros de uso indevido ou reclamações. No total, foram geradas 1.645 ocorrências, das quais 484 foram emergências clínicas, 296 sinistros de trânsito, 109 quedas de pessoas e 53 ocorrências de incêndio em vegetação.

O dia com maior demanda no Corpo de Bombeiros foi o domingo, com média de 71 ocorrências, e a quinta-feira foi o dia com menor demanda, com média de 50 ocorrências. Quanto a faixa horária, a maior demanda ocorreu entre 8h e 9h.

Ambos os serviços de emergência, 190 e 193, geram ocorrências para conhecimento da Polícia Civil que, dependendo das circunstâncias, adota procedimentos como comunicação às delegacias e acionamento de perícia. No mês de novembro foram comunicadas à Polícia Civil no Ciops 4.613 ocorrências, com destaque para a violência doméstica, que lidera o levantamento com 1.323 ocorrências, seguida de sinistro de trânsito, com 581 ocorrências. Lesão corporal e incêndio em vegetação vêm em seguida, com 282 e 272 ocorrências, respectivamente.

Para a Polícia Civil, o dia com maior registro de ocorrências é o domingo, com média de 203, e a terça-feira é o dia com o menor número de registros, com 128 ocorrências. A faixa horária mais movimentada é das 19h às 20h.

Na análise do diretor-geral do Ciops, coronel Danilo Santos Moreira Leite, os números dos atendimentos 190 e 193 fazem perceber o quanto se precisa dar atenção à formação do cidadão, para que seja consciente do seu papel na sociedade, evitando comportamentos que afetem negativamente seus semelhantes.

“Inicialmente, destaca-se a quantidade de chamadas de pedidos de informação, ocupando a linha telefônica com assuntos que não configuram uma emergência, representando 18,9% das chamadas 190 e 32,4% das chamadas 193”, pontuou.

Coronel Danilo também chama a atenção para os tipos de ocorrências mais registradas pela Polícia Militar, sendo a perturbação do sossego (som alto), a violência doméstica e as vias de fato (brigas). “Todos os fatos decorrentes da falta de empatia para com o próximo e no uso da violência para resolução de divergências”, observou.

Sobre a segunda ocorrência mais registrada pelo Corpo de Bombeiros (sinistro de trânsito), o diretor-geral apontou para a não observância das regras de trânsito.

“Assim, percebe-se que as soluções para as questões de segurança pública perpassam o mero empenho de viaturas para ocorrências. E nisso a Sejusp já atua, por meio de projetos sociais, como ‘Bombeiros do Amanhã’, ‘Florestinha’, ‘Bom de Bola, Bom na Escola’, entre outros, bem como através das escolas cívico-militares de responsabilidade do Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar, juntamente com a Secretaria de Estado de Educação, investindo de maneira transversal na formação do cidadão do futuro”, concluiu.

Com Sejusp

