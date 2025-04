Perseguição acaba com homem em caminhonete furtada preso pelo Choque em Campo Grande

No último sábado (26), uma perseguição resultou na prisão de um motorista que estava com uma caminhonete furtada no bairro Aero Rancho em Campo Grande.A caminhonete seria utilizada para o tráfico de drogas.

Nafuga o motorista estava em alta velocidade e causou espanto na população e deixou muitos estragos em um veículo HB20.

A perseguição foi feita pelo Batalhão de Choque e começou no Bairro Aero Rancho. O homem foi preso no entroncamento com a Avenida Campestre em uma casa com muita maconha escondida.

A abordagem aconteceu nas imediações do Bairro Coophavila 2, quando a polícia avistou o veículo Toyota/ Hilux com placas de outro estado, que seguia sentido à saída para Sidrolândia. A polícia começou a perseguição após o motorista começar a realizar manobras arriscadas.

O homem começou a fuga após o anúncio da abordagem. Após a apreensão do veículo, foram constatados sinais de adulteração no chassi e que foi roubado em Minas Gerais.

O motorista foi encaminhado à Depac/Cepol. Ele foi acusado de vários crimes: tráfico de drogas, receptação, desobediência, trafegar em velocidade incompatível e adulteração de sinal identificador de veículo.